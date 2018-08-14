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Son dakika: Diyanet İşleri'nden 'milli ürün' çağrısı

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığı döviz kurundaki hareketlenme ile ilgili önlemler arasında yer alan milli ürünlerin kullanımını destekleme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada ABD'nin elektronik mallarını boykot etme çağrısında bulunmuştu. THY ve Türk Telekom ise ABD'nin reklam şirketlerine reklam vermeme kararı aldığını duyurmuştu. Diyanet İşleri ise yaptığı açıklamada, "İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bu günler maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanlarıdır." dedi

14.08.2018 - 16:06 | Güncelleme: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'ye yönelik yürütülen ekonomik saldırılardan dolayı “milli ürünleri tercih edelim” çağrısında bulundu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bu günler maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanlarıdır. Biliyoruz ki devletimiz, mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün görevlileri ve mensupları ile milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere her türlü fedakarlık ve sorumluluk konusunda milletimize rehberlik etmeye devam edecektir. Tarihten beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhu ile aşmış aziz milletimiz, sistematik şekilde maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelecek ve Allah’ın yardımı ile bu onurlu mücadelesinden galip çıkacaktır. Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracaktır" denildi.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 43 dakika önce
    Mercedes rahat mi?
  • Misafir 45 dakika önce
    siz hiç konuşmayın ben sizin dinimiz adına doğru bir şey kınuştuğunuzu görmrdim ancak emirleri okuyorsunuz
  • Misafir 50 dakika önce
    Diyanet işleri başkanını Mercedes’le değil otobüsle evden işe gitmesini istiyorum... Bu dediğimi yapsın ülke kurtulur
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