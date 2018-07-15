Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Astronomu Hümeyra Nur İşlek, "Camilerimizin yapımında kıble tayini konusunda hassas davranıyoruz." dedi.
28 Mayıs-16 Temmuz "Dünya Kıble Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulunan İşlek, kıble tayini konusundaki değerlendirmelere açıklık getirdi.
İşlek, kıble saatinin, "Kabe'nin bulunduğu nokta, güneşin arz üzerinde bakıldığında görüldüğü yer ve bulunduğumuz nokta arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman cinsinden ifadesi" olduğunu kaydetti.
Güneşin arz üzerinde bakıldığında görülen nokta olan denklinasyonun her gün değiştiğine işaret eden İşlek, kuzey yarım kürede 21 Haziran'da deklinasyonun 23 derece 27 dakika olduğunu belirtti.
Güneşin deklinasyonu değiştikçe kıble saatlerinin de günlük olarak değiştiğini anlatan İşlek, "Bu sebeple güneşin arz üzerinde görünen hareketi sırasında 28 Mayıs ve 16 Temmuz tarihlerinde bulunduğu yerden alınan izdüşümü, Mekke'nin tam üzerinde bulunduğundan, Mekke'nin enlemi (21°26') ile güneşin deklinasyonu (21°26') aynı olmaktadır." diye konuştu.
İşlek, Türkiye'de tüm şehirlerde kıble saatinin, 28 Mayıs'ta saat 12.18, 16 Temmuz'da ise saat 12.27 olduğunu belirterek, "Dünyanın değişik ülkelerinde kendi mahalli saatlerine denk gelecek şekilde kıble saatleri değişmekle birlikte, günleri değişmediğinden bu iki güne 'Dünya Kıble Günü' denilmektedir." ifadelerini kullandı.
DİNİ KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE HESAPLANIYOR
İşlek, Din İşleri Yüksek Kurulunca namaz vakitleri, kameri ay başları ve kıble tayiniyle ilgili çalışmalar yapıldığını, bu astronomik çalışmaların, Kurul'un belirttiği dini kriterler çerçevesinde hesaplandığını anlattı.
Başkanlığın "www.diyanet.gov.tr" isimli internet sitesinde 204 ülkenin yaklaşık 8 bin 900 yerleşim yerinin namaz vakitleri, imsakiye, kıble açı ve saatlerinin yer aldığını bildiren İşlek, "Evinizin kıblesini, kıble saatinden faydalanarak belirleyebilirsiniz. Güneş gören bir odanız olsun. Pencerenin pervazını dik bir cisim olarak görün, onun gölgesi sizin kıblenizi gösterir ama tam kıble saatinde. Gölgenin üzerinde durup da güneşe döndüğünüz zaman bu yön sizin kıblenizdir." diye konuştu.
AA'nın aktardığına göre, İşlek, şunları kaydetti:
"Camilerimizin yapımında kıble tayini konusunda hassas davranıyoruz. Çok hassas bir pusulamız var. Ama o pusula, duvarın içerisindeki demirden, cebinizdeki cep telefonundan manyetik olarak etkilenir. Ama kıble saatinde güneş aracılığıyla yaptığımız kıble tayininde güneşin hiçbir şeyden etkilenmesi mümkün değil, bulut hariç. Bulut olursa, o gün hiçbir şekilde kıble saatiyle kıble tayini yapamazsınız."
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