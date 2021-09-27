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Haberler Gündem SON DAKİKA! Diyanet'ten yapay et açıklaması: Asılsız
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Diyanet'ten yapay et açıklaması: Asılsız

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun yapay etin caiz olduğuna yönelik hiçbir fetvası olmadığını açıkladı

SON DAKİKA! Diyanet'ten yapay et açıklaması: Asılsız
DHA

Diyanet İşleri Başkanlı'ğından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" denildi.

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