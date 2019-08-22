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HaberlerGündemSon dakika... Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı! - Haberler

Son dakika... Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı!

DHA

Diyarbakır'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi yakalandı. Eylem talimatını veren 1 kişinin ise arandığı öğrenildi

minibüsü yaktılar

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK yandaşları, dün gece Huzurevleri Mahallesi'nde seyir halinde olan bir yolcu minibüsünü durdurdu, ardından da molotofkokteyli atarak ateşe verdi. Minibüs yanarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylemi Süleyman K.'nin talimatıyla Zana Ç. ve Devrim A.'nın gerçekleştirildiğini belirledi.

İKİSİ DE EVLERİNDE YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre polis, düzenlediği operasyonla Zana Ç.'yi Mezopotamya Mahallesi'ndeki evinin çatı katından kaçmaya çalışırken, Devrim A.'yı da Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

SALDIRININ VİDEOSUNU ÇEKMİŞLER

Gözaltına alınan 2 şüphelinin cep telefonlarında minibüsün yandığı anlara ait görüntüler bulundu. Polis, 2 şüphelinin kendilerini arayarak, eylem talimatını verdiğini söyledikleri Süleyman K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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