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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Diyarbakır'da tekstil atölyesin yangın! 25 kişi dumandan etkilendi, 2 yaralı

        Diyarbakır'da tekstil atölyesi yandı! 25 kişi dumandan etkilendi, 2 yaralı

        Diyarbakır'da bir tekstil atölyesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangında 25 işçi dumandan etkilenirken, 2 işçi de yaralandı. Yangın sonrası atölyede 10 milyon liralık zarar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:51
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        Tekstil atölyesi yandı! 25 kişi...
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        Diyarbakır'da tekstil atölyesi ve mağazasının olduğu bir iş yerinde çıkan yangında 25 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle 3 saatte söndürülen yangında yaklaşık 10 milyon liralık zarar oluştu.

        Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 525'inci Sokak'taki 8 katlı Sidar-1 Apartmanı'nın giriş katında tekstil ürünleri atölyesi ve satış mağazasının olduğu iş yerinde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm mağazayı sardı.

        Alevler, üst kattaki bir daire ile yandaki 3 katlı Kaplan Apartmanı'ndaki bir daireye de sıçradı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        25 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 2 YARALI

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, binalardaki 25 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        ZARAR 10 MİLYON TL

        Yangında ilk belirlemelere göre atölye ve mağazada yaklaşık 10 milyon lira zarar olduğu belirtildi. Bazı daireler ve park halindeki otomobillerin de zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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