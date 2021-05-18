Son dakika... Diyarbakır Lice kırsalında yapılan operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 10 Milyon TL’ye kadar ödülle “KIRMIZI” kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edildi.

KANLI EYLEMLERİN SORUMLUSU!

Söz konusu terörist; 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok kişinin yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu belirtildi.