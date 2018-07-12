TÜRK SPORU YASTA

Türk basketbolunun duayenlerinden eski milli basketbolcu ve milli takımın eski menajeri Doğan Hakyemez, geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınmıştı.
68 yaşındaki Doğan Hakyemez'in Antalya'da kontrol için gittiği hastanede dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edildi ve operasyon geçirdi. İHA'da yer alan habere göre operasyon sırasında kalbi duran Hakyemez, by-pass ameliyatına alındı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Hakyemez, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.
Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Hakyemez, akşam üzeri tekrar ameliyata alındı. Hakyemez, akşam saatlerinde geçirdiği operasyon sonrası, yaşam mücadelesini kaybetti.
HASTANE AÇIKLAMASI
Türk basketbolunun önemli isimlerinden 68 yaşındaki Doğan Hakyemez'in kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi'nden yazılı açıklama yapıldı. İHA'nın haberine göre açıklamada saat 22:45'te hayatını kaybeden Hakyemez'in acil şartlarda by-pass operasyonu için ameliyathaneye alındığı, yapılan 4 damar by-pass'a rağmen hastanın şok tablosundan çıkartılamadığı bilgisi paylaşıldı.
Eski Milli Basketbolcu ve Basketbol Milli Takım menajeri Doğan Hakyemez,'in dün göğüs ağrısı, halsizlik ve aşırı yorgunluk şikayetleri ile hastaneye başvurduğu hatırlatılan açıklamada Hakyemez'in ciddi şeker hastalığı olması, daha öncesinde kalp damarlarına 3 adet stent uygulanmış olması, bahsettiği ağrının şeklinin tipik olması nedeniyle kalp muayenesi ve bazı laboratuar tetkikleri yapıldığı bildirildi.
Kalp kasının belirgin olarak zayıflamış olduğu ve duvar hareketlerinde bozulma ile birlikte kalp kası harabiyetinin varlığını gösteren kan değerlerinin yükselmiş olduğunin tespt edildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi: " Bu yüzden acil koroner anjiyografi önerildi. Yapılan koroner anjiyografide, kalbin her 3 damarının eskiden takılmış olan stentler de dahil tıkalı olduğu görüldü. Hastaya ivedilikle by-pass ameliyatının en uygun tedavi olduğu söylendi. Ancak hasta by-pass ameliyatı olmayı şiddetle reddetti. Anjiyografi işlemi sonrası göğüste şiddetli ağrı şikayeti başlaması nedeniyle acil müdahale gereği doğdu. Balon işlemi uygulandığı esnada ani kalp durması ve canlandırma sonrası şok tablosu gelişmesi nedeniyle acil şartlarda by-pass operasyonu için ameliyathaneye alındı. Yapılan 4 damar by-pass'a rağmen hasta şok tablosundan çıkartılamadı ve ne yazık ki 22.45'te kaybedildi."
TÜRK SPORU YASTA
Duayen ismin kaybı sonrasında başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere kulüplerden başsağlığı mesajı geldi.
Anadolu Efes: "Antalya'da tedavi gören basketbolun efsane isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefatının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."
Galatasaray: "Türk basketbolunun duayen ismi, eski oyuncumuz Doğan Hakyemez’in Antalya’da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Doğan Hakyemez’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk Basketbol Camiasına başsağlığı dileriz.
Fenerbahçe: "Türk basketbol tarihinin önemli isimlerinden biri olan, ülke basketboluna sayısız hizmetlerde bulunmuş, Kulübümüzde de bir dönem görev yapmış, milli takımın eski menajeri Doğan Hakyemez’in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
Karşıyaka: "Türk basketbolunun duayen isimlerinden, 1985-86 sezonunda takımımızda oynamış olan, Doğan Hakyemez’in kaybının acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. PınarKarşıyaka ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, basketbol camiasına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz."
Türkiye Basketbol Federasyonu: "A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın eski oyuncularından ve yöneticilerinden Doğan Hakyemez’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Basketbolumuza hem sporcu hem de yönetici olarak uzun yıllar başarıyla hizmet eden, değerli büyüğüm Doğan Hakyemez ağabeyimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi olmak üzere; sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dilerim."
Antalyaspor: "Türk basketbolunun duayeni Doğan Hakyemez’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor Basketbol Takımımızda Genel Menajerlik görevi de yapmış olan Doğan Hakyemez’e Allah’tan rahmet, spor camiası ve kederli ailesine başsağlığı dileriz."
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