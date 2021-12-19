AA

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat), Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre fırtınanın, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtına sonucu meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN