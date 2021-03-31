Doktora oksijen tüplü saldırıda karar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Doktora oksijen tüplü saldırıda karar! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Trabzon'da doktora oksijen tüplü saldırıda karar çıktı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç ile hemşire ve güvenlik görevlisine saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan İhsan Aydın (35) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Davada sanık Aydın, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika: Doktora oksijen tüplü saldırıda karar! - Haberler
Doktora oksijen tüplü saldırıda karar!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, geçen yıl 26 Nisan günü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaşandı. Akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D., doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, ölüm haberini alan yakınları ise acil serviste görevliler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınlarından bazıları camları kırıp, oksijen tüpüyle acil serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç, hemşire Merve Aydın ve güvenlik görevlisi Gökhan Bezan'a saldırdı. Saldırganlar, özel güvenlik görevlileri ile polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

Saldırıdan sonra gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İhsan Aydın hakkında 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Saldırıya uğrayan Doktor Esra Ersöz Genç

Yapılan yargılama sonunda tutuksuz sanık İhsan Aydın, 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçundan beraat ettirilirken, 'kamu malına zarar verme' suçundan 5 ay, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 5 ay, 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye Acil Tıp Derneği vekili Avukat Gonca Karakaptan, "Sağlık çalışanlarına karşı bu düşmanca tavırları görmek, duymak gerçekten çok üzücü. Sanık hakkında adil ve caydırıcı bir karar verildiğine inanıyorum. Derneğimiz dava süreci boyunca Esra hanımı yalnız bırakmamak için elinden geleni yaptı. Bu süreçte yanımızda olan KTÜ Acil Tıp Anabilim Dalı ve Dernek Başkanı Sayın Prof. Dr. Süleyman Türedi ile KTÜ Farabi Hastanesi´ne de teşekkür ediyorum" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 ÖSYM sınavları başvuru ve sınav tarihleri nedir? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Villada dehşet! Alevlerin arasında!
GÜNDEMVillada dehşet! Alevlerin arasında!
Pandemide Türkiye’nin internet kullanımı
GÜNDEMPandemide Türkiye’nin internet kullanımı
DİKKAT! Son dakika: 15 yaşındaki zihinsel engelli kız, 5 gündür kayıp
GÜNDEM15 yaşındaki zihinsel engelli kız, 5 gündür kayıp
Yeşilırmak'ta bulunan Rabia'nın ölüm nedeni belli oldu
GÜNDEMRabia'nın ölüm nedeni belli oldu
Deprem mi oldu? 31 Mart son depremler listesi - Kandilli ve AFAD
GÜNDEMSon depremler listesi
ÖSYM duyurdu: KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2021 KPSS DHBT tarihi açıklandı
GÜNDEMKPSS DHBT sınavı ne zaman 2021?
İKİNCİ BASKIN! Son dakika: Korona pavyondaki 26 kişiye 90 bin TL ceza!
GÜNDEMİkinci kez basıldı! Korona pavyon!
Özdebir 1222 TYT sınavı soru ve cevapları! Özdebir TYT AYT 4. deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMÖzdebir 1222 TYT cevap anahtarı yayında!
Park kavgası kanlı bitti: Yaralılar var
GÜNDEMPark kavgası kanlı bitti: Yaralılar var