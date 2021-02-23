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Son dakika haberler... Trabzon'da bir doktora yönelik şiddette taciz iddiası

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde bir doktoru, kuzenini taciz ettiği iddiası üzerine darbeden T.Ş. adlı şüpheli, yargılandığı davada 2 yıl hapis cezası aldı. Doktora yönelik iddia ise Danıştay'a taşındı

Son dakika: Doktora yönelik şiddette taciz iddiası - Haberler
Doktora yönelik şiddette taciz iddiası
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HABERTURK.COM

Olay 20 Nisan 2018 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatri Ana Bilim Dalı Polikliniği’nde muayeneye gelen S.Ş. adlı genç kız, eve dönünce kuzeni T.Ş.'ye kendisini muayene eden doktor tarafında taciz edildiği söyledi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, bunun üzerine soluğu hastanede alan T.Ş. doktorun odasına gitti. Kapıyı kapatıp hakaret ettiği doktoru yumrukladı.

Bunun üzerine beyaz kod veren doktor M.B., kendisini darp eden T.Ş.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve tutuklanan T.Ş. hakkında dava açıldı. 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tehdit, hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakim karşısına çıkan T.Ş. konuşmak için gittiğini fakat doktorun kendisini tahrik ettiği savundu.

HÜRRİYETİ KISITLAMADAN CEZA ALDI

Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesi, son celsede taraf avukatlarını dinledi. Mahkeme, T.Ş.'ye hürriyeti yoksun kılma suçundan verdiği 4 yıl hapis cezasını haksız tahrik altında işlediği ve iyi halden ötürü 2 yıl 2 ay 20 güne indirdi.

Mahkeme yaralama suçundan sanığa 100 gün karşılığında 2 bin TL adli para cezası, vücut dokunulmazlığı bozarak tehditten 3 ay 10 gün hapis, hakaret suçundan ise 235 gün karşılığında 4 bin 70 TL para cezası vererek, cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

DOKTORA TACİZ İDDİASIYLA DAVA AÇILDI

KTÜ’de yaşanan olayın ardından tutuklanan T.Ş.’nin kuzeni S.Ş. ise doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Cinsel istismar suçundan hakkında dava açılan doktor M.B.’nin yargılanmasının durmasına karar verildi.

KTÜ tarafından hakkında yargılama izni verilmeyen M.B.’nin dosyası Danıştay’a gönderildi. Danıştay’dan çıkacak karar sonrasında M.B.'nin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp yargılanmayacağına karar verilecek.

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