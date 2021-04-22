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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Doktorun şüpheli ölümü! Başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
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Son dakika haberler... Diyarbakır'da doktor park halindeki aracın yanında ölü bulundu

Diyarbakır'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentin merkez Kayapınar ilçesinde bir fizik tedavi merkezinde görevli doktor, park halindeki aracın yanında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika: Doktorun şüpheli ölümü! Başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
Doktorun şüpheli ölümü! Aracının yanında bulundu
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AA

Alınan bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında çevre yolu mevkisinde devriye gezen trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri park halindeki otomobile yaklaştıklarında aracın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

AA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirlenen kişinin 41 yaşındaki Mehmet Karaşin olduğunu tespit etti.

Ekipler, başından vurulduğunu belirledikleri kişinin iki elinin arasında tabanca buldu. Fizik tedavi merkezinde uzman doktor olarak görev yapan Karaşin'in cansız bedeni, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin ardından otopsi için Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Eşinin polise verdiği ifadede, ailevi sorunlardan dolayı iki haftadır Karaşin ile ayrı yaşadıklarını, kendisini son olarak yaklaşık 5 gün önce gördüğünü belirttiği öğrenildi.

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