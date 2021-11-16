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Haberler Döviz SON DAKİKA! Dolar tarihi zirvesini yeniledi! 16 Kasım 2021 dolar kuru
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Dolarda 10.10'u test ediyor

Dolar kuru, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne girmesi ve ABD'den gelen yüksek enflasyon verileriyle başladığı yükselişini sürdürüyor. 16 Kasım sabahı 10.09 ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL için gözler TCMB'nin perşembe günü vereceği faiz kararında

SON DAKİKA! Dolar tarihi zirvesini yeniledi! 16 Kasım 2021 dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar kuru haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başladı. Hafta sonu sığ piyasada ABD enflasyonunun beklentiyi aşmasıyla 10 TL'yi bandını kıran dolar/TL, 16 Kasım sabahı 10.0916 ile yeni tarihi zirvesini gördü. Euro ise 11.50'yi test ediyor.

Analistler TCMB'nin perşembe günkü kritk faiz kararı öncesinde 100 bp beklentinin TL üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.

Piyasalarda bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması ve işsizlik verileri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'den gelecek perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri izleniyor.

Küresel cephede ise Richmond Fed Başkanı Barkin, faiz artırmaya başlamadan önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu yineledi. Barkin, "Barkin, "Enflasyonun normal seviyelere geri gelip gelmeyeceğini, iş gücü piyasasında toparlanmanın hızlanıp hızlanmadığını değerlendirmek için birkaç ayımız daha olduğunu umuyorum." şeklinde konuştu

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