Dolar ne kadar kaç TL? Geçtiğimiz gün 14 lira 50 kuruşu aşan dolar TL kuru Merkez Bankası'nın müdhalesi sonrası 14 liranın altına gerilemişti. Ancak piyasaların açılmasıyla birlikte dolar kuru yeniden 14 lira 20 kuruş seviyelerini gördü. Peki, dolar neden yükseliyor. İşte güncel dolar TL kuru...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar TL kuru serbest piyasada saat 09.30itibariyle 14.20 TL'yi aştı. Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen yaşanan yükselişteise Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı yapması yönündeki beklentiler ana etkenler arasında yer alıyor. Ayrıca ABD'de açıklanan enflasyon oranları FED'in faiz artırımı yönündeki beklentiyi kuvvetlendirdi.

Ayrıca Perşembe günü TCMB'nin faiz indirimi yönünde karar alması yönündeki tahminlerin piyasa üzerindeki etkisi FED ve TCMB'nin faiz kararları öncesinde piyasaları hareketlendirdi.

Bu arada piyasaların açılmasıyla birlikte Euro da 16.00 liranın üzerini gördü. Analistler Merkez Bankası'ndan satış gelmemesiyle TL'deki erimenin hızlandığını belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Bu toplantıdan yeni bir faiz indirimi bekleniyor.

20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans anketinde beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12’si de haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.