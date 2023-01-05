Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para Son dakika: Dolarda rekor, borsada dalgalanma
ABONE OL

Dolarda rekor, borsada dalgalanma

Dolar/TL 18.79 ile rekor düzeyi test etmesinin ardından 18.76'ya çekildi. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 4.5 gerilemesinin ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti. Günün ilk yarısında düşüş yüzde 1.9 oldu

Son dakika: Dolarda rekor, borsada dalgalanma
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayınladığı 13-14 Aralık'taki toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Politika faizinin 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanaklarında enflasyonun "kabul edilemez" derecede yüksek seyrederken kısıtlayıcı para politikasının izlenmesinin öneminin vurgulandı.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, gelen veriler, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair güven verene kadar kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesi gerektiğini gözlemlediler, bu biraz zaman alacaktır" ifadesi kullanıldı.

Fed tutanaklarında Kurul üyelerinin şahin duruşunu koruduğunu ortaya koydu ancak beklentilerden çok farklı bir bilgi yer almadı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi günün ilk yarısında yüzde 0.1'lik hafif bir yükselişle 104.23 seviyesine yükseldi.

Güne 18.75'ten başlayan dolar/TL ise 18.79'la yeni tarihi zirvesini gördü. Ardından 18.76'ya çekildi. Euro/TL ise 19.99'u gördü, daha sonra 19.95'e çekildi.

BORSADA BÜYÜK DALGALANMA

Kurda rekor seviye görülse de sınırlı bir hareket yaşandı. Borsa İstanbul ise büyük bir dalgalanmaya sahne oldu.

BIST 100 endeksi dünü 5.523 puandan kapatmasının ardından bugün 5.270 puana kadar geriledi. Endekste günlük kayıp yüzde 4.5'i buldu. Öğlene doğru ise BIST 100 kayıplarının bir kısmını telafi etti. TSİ 12.20 itibarıyla BIST 100 yüzde 1.95'lik düşüşle 5.415 puandan işlem gördü.

AVRUPA'DA GERİLEME

Avrupa borsaları DA, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 azalışla 438,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 14.444 puandan işlem GÖRDÜ.

Analistler, Avrupa'da açıklanan enflasyon verilerinin şu ana kadar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) elini rahatlatacak şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, piyasalardaki fiyatlamalarda bankanın faiz artırımlarında şahin tavrını yumuşatabileceği beklentisinin öne çıktığını dile getirdi.

ALTINDA ZİRVE SONRASI DÜŞÜŞ

Gram altın ise dün 1.124 lirayla rekor seviyeye yükselirken bugün ons fiyatına paralel hafif bir çekilme yaşadı. Altının ons fiyatı yüzde 0.3'lük düşüşle 1.849 dolara geriledi. Gram altın ise sabah saatlerinde 1.116 liradan işlem gördü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
TİSK destek ve teşviklerin artırılarak devam etmesini talep etti
PARA Destek ve teşviklerin artırılarak devam etmesini ...
İş Bankası, ortaklıklarından 3 milyar liraya kadar pay alımı yapabilecek
PARA İş Bankası'ndan pay alımı yetkisi
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
10 yıllık tahvilin faizi 8 yılın dibinde
PARA 10 yıllık tahvilin faizi 8 yılın dibinde
IMF Başkanı'ndan 2023 uyarısı
PARA IMF Başkanı'ndan 2023 uyarısı
TCMB'den makroihtiyati tedbir açıklaması
PARA TCMB'den makroihtiyati tedbir açıklaması
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Son dakika haberleri: Gelir vergisinde ilk dilim 32 binden 70 bin liraya çıkarıldı - Ekonomi Haberi
PARA Gelir vergisinde ilk dilim 32 binden 70 bin liraya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.