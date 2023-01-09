DHA'da yer alan habere göre savcılık, saldırgan Ahmet Ozan K.'nin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor verildiğini; ancak bu hususun mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Karaca ve ona yardımcı oldukları belirtilen 2 şüphelinin 12 yıl 10'ar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz'da saldırı düzenlendi.

Ahmet Ozan K., girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, biri kesici aletle 2 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis, saldırgan Ahmet Ozan K. ile onunla bağlantılı olduğunu tespit edilen Baver G. ve Çağdaş Can B.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ozan K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, 3 şüphelinin de ikametinin İzmir'de olduğu, saldırıdan bir gün önce şüphelilerin Eskişehir'de buluştukları belirtildi. İddianamede, ifadesine yer verilen Ahmet Ozan K.'nin, eylemi kendisinin planladığını ve kimseden talimat almadığını söylediği belirtildi. İfadesinde asıl amacının Eskişehir'de cemevine saldırmak olduğunu belirten Ahmet Ozan K., "Eskişehir'de cemevi bulunmadığı için Ankara'ya geldim. Google üzerinden yaptığım arama sonrası tespit ettiğim yerlere saldırıda bulundum" dedi.

Diğer 2 şüpheli ise Eskişehir'de öğrenci olduklarını, Ahmet Ozan K.'nin İzmir'den arkadaşları olması nedeniyle yanlarına geldiğini ve yaptığı saldırı ile ilgili bilgilerinin bulunmadığını söyledi. İddianamede, saldırılar sırasında 2 kişinin yaralandığı ve hasar meydana geldiği de belirtildi.