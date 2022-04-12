Dört ilde yasadışı bahis operasyonu: 27 gözaltı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonda, İstanbul, Kocaeli ve Antalya’da da eş zamanlı baskınlar gerçekleşti.

Operasyonda 7’si organizatör olmak üzere toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu incelemesinde hesaplarında 26 milyon TL'nin üzerinde hareketlilik tespit edilen 25 şüphelinin banka hesapları donduruldu.

Yine suç gelirleri ile elde edildiği tespit edilen 1 lüks araç ve 1 villa tarzı gayrimenkule de el konuldu. Ayrıca 2 adet araca da satılamaz şerhi getirildi.

İkamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 594 bin 700 TL, 52 bin 900 Euro, 152 bin 212 Dolar olmak üzere toplamda 3 bilyon 675 bin TL değerinde nakit para, 1 adet tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve suç unsurlu dijital materyal ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürüteceği dijital materyal incelemeleri sonucunda operasyonun genişletilmesinin beklenildiği belirtildi.

Gözaltına alınan ve Gaziantep’e getirilen şüphelilerin ifade işlemlerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde devam ediliyor.