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Son dakika haberler... İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte, bölgede toz taşınımı da öngörülüyor

Son dakika: Dört kent için fırtına uyarısı! - Haberler
AA

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat),bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AA'nın haberine göre, kuvvetli rüzgarla, bölgede toz taşınımı da öngörülüyor. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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