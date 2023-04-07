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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Millet İttifakı protokol değişikliğini Yüksek Seçim Kurulu'na sunduklarını açıkladı.

Erkek açıklamasında, "Seçim ittifakı protokolümüze ek bir protokolü YSK'ya sunduk. Bu protokol uyarınca Millet İttifakı çatısı altında CHP ve İYİ Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de adaylarını CHP listelerinden gösterecek." dedi.

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