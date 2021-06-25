Düğün yolunda facia: Ölü ve yaralılar var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ KAZA... Son dakika: Düğün yolunda facia: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Düğün yolunda facia! Minibüs kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

Elazığ’da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün, park halindeki kamyona çarptı. Katliam gibi kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı

KORKUNÇ KAZA... Son dakika: Düğün yolunda facia: Ölü ve yaralılar var
Düğün yolunda facia: Ölü ve yaralılar var
0:00 / 0:00
İHA

Elazığ'da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün, park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü 10 kişi de yaralandı.

Feci kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu'nun 25. kilometresinde bir dinlenme tesisinin yakınında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'tan Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel idaresindeki 46 ADM 073 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan D.A. isimli şahsa ait 44 BJ 133 plakalı kamyona çarptı.

Feci kazada 3 kişi öldü, 10 kişide yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Kadın çatıdan atladı, mahalle karıştı! Kocayı linç girişimi
GÜNDEMKadın çatıdan atladı, mahalle karıştı!
KAHREDEN HABER! Son dakika: Bir annenin isyanı! "Ailesi katili saklıyor!"
GÜNDEMBir annenin isyanı! "Ailesi katili saklıyor!"
OLMAZ OLSUN... Son dakika: Annesini öldürdü, çuvala koydu, balkonda sakladı! - HABERLER
GÜNDEMBıçakladı! Öldürdü! Çuvala koydu! Evlat dehşeti!
SON DAKİKA: Eski koca dehşeti! Sokakta bıçakladı
GÜNDEMEski koca dehşeti! Sokakta bıçakladı
ALARM! Son dakika HAVA DURUMU: Sağanak yağmur uyarısı - İstanbul, Ankara... Meteoroloji
GÜNDEMSağanak yağmur uyarısı! 9 il için alarm!
THY'yi yasa boğan ölüm: Balkondan düşen genç pilot öldü
GÜNDEMTHY'yi yasa boğan ölüm!
Ceza infaz kanununda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEMCeza infaz kanununda değişiklik yapan kanun Resmi ...
Sultangazi'de alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMAlacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kaş-Kekova ile Ihlara özel çevre koruma bölgelerinin sınırları değişti
GÜNDEMKaş-Kekova ile Ihlara özel çevre koruma bölgelerinde ...
Çorum'da otomobil takla attı: 1'i bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralı
GÜNDEMÇorum'da feci kaza: 1'i bebek 2 kişi öldü, 8 kişi ...