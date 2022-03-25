AA

İddiaya göre, 16 yaşındaki A.K, dedesi S.B'nin 70 FZ 674 plakalı otomobilini önceki gece evin önünde park halindeyken habersizce kaçırdı.

AA'da yer alan habere göre bir süre sonra otomobilinin yerinde olmadığını fark eden dede S.B, karakola giderek şikayetçi oldu.

Kayıtlara çalıntı olarak girilen otomobilin Konya istikametinden şehir merkezine girdiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Otomobil, otogar girişinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

3 KİŞİ ARAÇTAN İNİP KAÇTI

Çeltek Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi'nde ilerleyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen Adem T'nin idaresindeki 06 ZZG 19 plakalı otomobile çarparak durdu.

Polisten kaçan araçtaki sürücü ve 3 kişi araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis kaçan şüphelilerden ikisini yakaladı, sürücü ile diğer kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından araç çekici ile bulunduğu yerden otoparka götürüldü.