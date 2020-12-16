AA

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Alata Mahallesi'nde bir motosiklete dur ihtarında bulundu.

AA'nın haberine göre, bu sırada motosiklette bulunan iki kişi polislere doğru pompalı tüfekle ateş etti. Kovalamaca sırasında motosikletin kaza yapması sonucu şüpheliler bölgedeki limon bahçesine kaçtı.

Özel harekat polislerinin katılımıyla bahçeye düzenlenen operasyonda şüphelilerden A.Y. bahçede, E.A. ise bölgeden kaçmak üzereyken yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ilçede farklı tarihlerde gerçekleşen 5 gasp olayına ilişkin arandığı ve 30 Temmuz'da soygun yapmak için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibini bacağından vurdukları belirlendi.

Bu olaylarda şüphelilere yardım ettiği öğrenilen G.T. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, "dur" ihtarı sırasında şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu polis aracına 9 kurşun isabet etti.