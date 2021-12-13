Edirne'de selde 1 kişi yaşamını yitirdi 0:00 / 0:00

DHA

Enez ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Enez-Keşan kara yolu ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı. İlçeye bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Vakıf köylerinde de taşkınlar oldu, bazı evler ile yollar su altında kaldı.

1 KİŞİ KAYBOLDU

Sultaniçe köyünde sele kapılan Murat Güneş, kayboldu. Sel nedeniyle bölgeye çok sayıda

AFAD, itfaiye, Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güneş'i arama çalışmalarını sürdürdü. AFAD ekipleri, araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 kişiyi kurtardı. Yetkililer, kuvvetli yağışın etkisini yitirmeye başladığını belirterek, bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen selde Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan Murat Güneş'in cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş'in cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.