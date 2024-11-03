Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş: 03.11.2024 - 20:26 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:00
Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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