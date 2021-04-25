UNUTKANLIK! Ehliyet yenilemek için başvurdu, 21 yıl sonra şoke oldu - Haberler

Ehliyet yenilemek için başvurdu! 21 yıl sonra şoke oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD’nin Oklahoma eyaletinde 1999 yılında kiraladığı VHS tipi kasetini iade etmeyi unutan Caron McBride, 21 yıl sonra ehliyetini yenilemek için işlemlere başladığı sırada şoke oldu.

​McBride ehliyet değişimi için başvuruda bulunduğu sırada kendisine gelen e-posta da hakkında arama kararı çıkarıldığı öğrendi. Yerel medyaya konuşan McBride, "Cleveland Bölge Savcılığı’ndan arandığımda hakkımda arama kararı olduğunu öğrendim. Kalp krizi geçiriyordum" dedi.

2 çocuğu olan McBride, kiraladığı iddia edilen film için, "O filmi hiç izlemedim, belki çocuklarım kiralamış olabilir. Şimdi VHS kasetinden aranan bir suçluyum" ifadelerini kullandı. Suçsuz olduğunu dile getiren McBride, kimseyi dolandırmak istemediğini söyledi.

Kasetin kiralandığı mağazanın 2008 yılında kapandığı öğrenilirken, Cleveland Bölge Savcılığı'nın dava açma hakkının olduğu belirtildi.