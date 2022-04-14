ALES 1 ne zaman, hangi gün?

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 7 yaralı! 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Ehliyetsiz S.B.'nin (17) yönetimindeki 42 APN 52 plakalı kamyonet, işçi taşıyan Hasan Koçak (49) yönetimindeki 42 BUA 12 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Minibüs çarpışmanın şiddetiyle devrildi.

DHA'nın haberine göre kazada, sürücüler S.B. ve Hasan Koçak ile işçiler Ethem Ünlü (57), Emre Güven (33), Murat Öz (20), Mehmet Öz (15) ve Özkan Güç (55) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Konya Numune Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.