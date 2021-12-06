AA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alacaklarının altını çizen yalçın; "Ek zamla ilgili ocak ayının 15ine ilk maaşlara yetişecek şekilde elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız" açıklamasında bulundu.

İşte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın görüşme sonrası yaptığı o açıklama;

"Kamu işveren heyeti tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdik. 6. dönem toplu sözleşmeyi bağıtlamış ve geride bırakmıştık. Ocak ayı itibariyle toplu sözleşmemiz devreye girecek. Hem toplu sözleşmede beraber çalışılmak üzere üzerinde uzlaşılan ve karara yansıtılan iki başlığı, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunu, hem de 1 Eylül 30 Kasım arasındaki ekonomideki hareketliliği ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmayı dikkate alan kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme konusundaki paylaştığımız kısa bir toplantı gerçekleştirdik

Toplu sözleşmede karar altına aldığımız 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yetkili konfederasyonlarınla çalışılması kararını masaya yatırdık. Buna ilişkin Kamu Personel Danışma Kurulu'nda da gündeme getirmiştik. 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı ile hemen gündeme alıyoruz ve komisyonu toplayarak çalışmaya başlıyoruz. Bu konuda bir mutabakat sağladık.

Sözleşmeliler konusunu da yeni yılın başlarında hemen gündeme alacağız. Ek gösterge komisyonu çalışırken eş değer bir şekilde sözleşmeliler konusunu da çalışmak üzere bir mutabakat sağladık. Bunun üzerine ilk fırsatta yeni yılın başlarında sözleşmelilere ilişkin komisyonu kuracak taraflarla bir araya gelerek kamudaki bu anlamda çalışma barışı bozan, çeşitliliği bu konuda ele alarak aradaki farkları ortadan kaldırma, kadro talebimizi yerine getirme ve bu konuda beklentiyi karşılama konusunda bir çalışma başlamış olacak

Toplu sözleşmeden sonra ekonomideki hareketten kaynaklı olarak kamudaki görevlilerinin alım gücünün düştüğünü görüyoruz. Bunu çeşitli vesilerle kamuoyu ve hükümet gündemine de yansıtıyoruz. Buna ilişkin temel beklentimiz bir ek protokolle toplu sözleşmeyi gölgelememesi gerekiyor bu aradaki hareketliliğin ve ekonomik dalgalanmanın. Bir ek protokolle kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi sayın bakanla paylaştık. Bugünlerde mecliste gündeme gelen doktorlar ve sağlık çalışanı özelinde bir düzenlemenin 21'ine ötelendiği ve ileri tarihe alındığı açıklandı. Biz doktorlarımızın çalışma performanslarını, emeklerini ve gayretlerini görüyoruz. Verilecek ücretlerin de kessinlikle hakları oldu konusunda hiç tereddüt etmiyoruz. Bunun sadece bir meslek üzerinden ifade edilmesinin de çok sağlıklı olmadığını, çalışma barışını bozmakla beraber kamu barışı açısından da çok sağlıklı olmadığını ifade ettik. Bu tip düzenlemeler toplu sözleşmenin bir kapsamı içerisindedir, ikincisi de toplu sözleşmeye ek protokol olarak ortaya konması gerekir. Yoksa sosyal ortakların devre dışı bırakıldığı tekil düzenlemeler her zaman kamuda çalışma barışını bozmuş, işin içinden çıkılmaz hale getirdiği gibi katılımcı demokrasiyi, sosyal paydaşları, toplu sözleşme kültürünü de lağvetmek anlamına gelmektedir."