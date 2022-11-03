Enflasyon yüzde 85'i aştı 0:00 / 0:00

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TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ekimde tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.51 yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 3.54 oldu.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 85.6'ya yükselmesi yönündeydi. Eylül ayında ise enflasyon yüzde 83.45 olarak açıklanmıştı.

TÜFE değişim oranları (%), Ekim 2022:

Ekim 2022 Ekim 2021 Ekim 2020 Bir önceki aya göre değişim oranı 3,54 2,39 2,13 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 57,80 15,75 10,64 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 85,51 19,89 11,89 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 65,26 17,09 11,74

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33.48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117.15 ile ulaştırma oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2022:

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki artış, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3.24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 50.57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56.71 olarak gerçekleşti.