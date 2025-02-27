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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ekrem İmamoğlu Genel Merkez'de partililere seslenecek | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu Genel Merkez'de partililere seslenecek

        CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçime katılmaya hak kazanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun, bugün parti genel merkezinde partililere seslenmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 08:25 Güncelleme: 27.02.2025 - 08:25
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        İmamoğlu Ankara'da seslenecek
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        Türkiye Belediyeler Birliği (TTB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde partililere seslenecek.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla CHP Genel Merkezi'nde olacak.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla “Gel, Seç, Tarihe Geç” ön seçim toplantısı düzenlenecek.

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