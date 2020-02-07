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Son dakika: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem! 7 Şubat son depremler

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, saat 22.57'de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 23.16'da bir yer sarsıntısı daha meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler

deprem

Elazığ'da deprem paniği bir kez daha yaşandı. AFAD'ın verilerine göre saat 22.57'de 3.8 büyüklüğünde, saat 23.16'da da 3.0 büyüklüğünde 2 deprem medyana geldi. yerin 7.48 kilometre derinliğinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremi Kandilli Rasathanesi 3.8 olarak duyurduktan sonra,  4.0 şeklinde revize etti. Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler haberimizde...

SON DEPREMLER - 7 ŞUBAT 2020

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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