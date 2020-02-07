'Kaza bela def olsun' diye 2001 ekmek!

Elazığ'da deprem paniği bir kez daha yaşandı. AFAD'ın verilerine göre saat 22.57'de 3.8 büyüklüğünde, saat 23.16'da da 3.0 büyüklüğünde 2 deprem medyana geldi. yerin 7.48 kilometre derinliğinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremi Kandilli Rasathanesi 3.8 olarak duyurduktan sonra, 4.0 şeklinde revize etti. Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler haberimizde...

SON DEPREMLER - 7 ŞUBAT 2020

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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