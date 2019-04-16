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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nca, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 20.47'de meydana geldiği açıklandı. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar oluşmadığı belirtildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ 16 NİSAN SON DEPREMLER
2019.04.16 20:47:57 38.4605 39.2550 8.5 -.- 3.7 3.9 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.04.16 20:12:08 38.6020 38.2933 5.0 -.- 2.0 -.- BOZBURUN-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.04.16 18:47:22 40.4280 26.2577 16.3 -.- 2.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.04.16 18:23:26 38.6810 38.1377 2.1 -.- 1.9 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.16 17:42:05 37.4150 29.4477 4.5 -.- 2.5 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.16 17:31:27 36.4503 28.7277 7.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.16 17:28:47 39.8003 25.6367 8.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.04.16 17:24:59 41.5252 41.8867 16.7 -.- 2.1 -.- CAMILI-BORCKA (ARTVIN) İlksel 2019.04.16 15:23:08 39.6855 26.4070 9.4 -.- 1.6 -.- KARAGOMLEK-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2019.04.16 15:12:41 36.9783 27.3995 6.4 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.04.16 13:48:05 37.2035 28.1480 0.0 -.- 2.0 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel 2019.04.16 13:07:23 37.4990 29.4405 2.6 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.16 12:59:28 39.5405 29.7082 0.0 -.- 1.3 -.- OREN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.04.16 12:52:12 37.3992 28.5780 24.3 -.- 1.8 -.- GOKTEPE-(MUGLA) İlksel 2019.04.16 12:49:10 36.4947 28.7222 8.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.16 12:38:45 37.4950 28.3277 0.0 -.- 1.9 -.- YESILKOY-KAVAKLIDERE (MUGLA) İlksel 2019.04.16 12:21:02 38.2838 41.1203 7.4 -.- 1.9 -.- BASBUG-KULP (DIYARBAKIR) İlksel 2019.04.16 12:16:39 38.7657 38.0553 8.1 -.- 2.0 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.16 12:02:13 37.0980 37.4517 0.0 -.- 1.8 -.- SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel 2019.04.16 12:01:48 39.0500 37.3248 0.0 -.- 1.9 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.04.16 11:52:13 35.2252 33.7145 2.9 -.- 1.3 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel 2019.04.16 11:50:38 36.1435 33.5597 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2019.04.16 11:47:56 38.8567 37.9810 8.6 -.- 1.4 -.- CANAKPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.16 11:40:07 38.8078 38.0945 5.6 -.- 1.2 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.16 11:37:09 41.0862 39.0985 5.0 -.- 2.4 -.- EYNESIL (GIRESUN) İlksel 2019.04.16 11:23:29 40.0480 31.6462 28.5 -.- 1.7 -.- USAKBUKU-MIHALICCIK (ESKISEHIR) İlksel 2019.04.16 11:22:40 36.4805 28.7497 21.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.16 11:10:42 40.7278 29.0920 10.1 -.- 1.7 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.04.16 10:45:02 40.4973 27.6087 7.7 -.- 2.0 -.- PASALIMANI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel 2019.04.16 10:31:37 39.2702 29.1603 0.0 -.- 1.8 -.- GONCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
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