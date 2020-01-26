Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı'nda enkaz altından kurtarma çalışmaları sürerken, 38'inci saatte ekipler yeni sedye istedi. Ancak yapılan çalışmalar sonucu 4 kişinin enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı. Mustafa Paşa'da 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, depremde yaşamını yitirenler 36'ya ulaştı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

9 kişinin enkaz altında kaldığı Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda arama çalışmaları yürüten ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında 3 kişiye ulaştı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Daha sonraki çalışmalarda da 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Bina enkazında kalan 5 kişiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakine Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı. 38,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Düşmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazındaki arama çalışmaları tamamlandı.

1 KİŞİNİN DAHA CENAZESİNE ULAŞILDI

Elazığ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiden 1'inin, cansız bedeni çıkarıldı. Yerleri tespit edilen 2 kişinin çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 15.30 sıralarında, 3 kişinin yeri tespit edildi. Ekipler, 3 kişiden 1'inin cansız bedenini enkazdan çıkardı. İsmi öğrenilemeyen kadının cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, yerlerini tespit ettikleri 2 kişiyi enkazdan kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 oldu.

SOYLU: 36 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Allah afetlerin beterinden herkesi muhafaza eylesin. Bir kaybımız daha oldu, toplam sayı 36'ya yükseldi. Göçük altında 6 kişi daha vardı, 1 kişi daha çıktı. Sürsürü Mahallesi'ndeki yıkıktan. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında 5 kişi var. Mustafa Paşa Mahallesi'nde kimse kalmadı. 45 kişiyi göçük altından çıkardılar. Toplam kaybettiğimiz vatandaşımızın sayısı 36. 4'ü Malatya Doğanyol'da 32'si ise Elazığ'da."