Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ’da düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini verdi.

Operasyon kapsamında elebaşının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.