Elon Musk
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Son dakika: Elon Musk'a büyük şok! Dava açıldı

Kalman Isaacs ve William Chamberlain adlı kişiler, ABD'de San Francisco Federal Bölge Mahkemesi'nde açtıkları ayrı davalarda, şirket hisselerinin değerinde ani artışa yol açan açıklamanın, menkul kıymetler piyasalarını düzenleyen federal kanunlara aykırı olduğunu belirterek Elon Musk'a dava açtı. Musk, şirketi borsadan çekebileceğini söylemişti

11.08.2018 - 23:54 | Güncelleme: AA

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk hakkında, şirketin borsadan çekilebileceğine dair yaptığı açıklama nedeniyle dava açıldı.

BBC'de yer alan habere göre, Kalman Isaacs ve William Chamberlain adlı kişiler, ABD'de San Francisco Federal Bölge Mahkemesinde açtıkları ayrı davalarda, şirket hisselerinin değerinde ani artışa yol açan açıklamanın, menkul kıymetler piyasalarını düzenleyen federal kanunlara aykırı olduğunu savundu.

Davacılardan Isaacs, Musk'ın bu açıklamasıyla, şirketin hisselerinden düşüşten kazanç sağlamak amacıyla açığa satış yapan yatırımcıları zarara uğrattığını iddia etti.

Elon Musk, perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şirketi toplam hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini belirtmişti.

Toplamda 72 milyar dolara mal olacak geri çekme operasyonun ihtimal olarak duyurulmasının ardından şirketin Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisselerinin değeri yüzde 11 artışla 380 dolara kadar çıkmıştı.

Hisselerdeki spekülatif dalgalanma nedeniyle Nasdaq Teknoloji Endeksi, Tesla hisselerinin işlemlerini 1,5 saat boyunca durdurmuştu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk'ın olası çekilmeyi önceden haber verdiği Twitter mesajı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Elon Musk, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda ise borsada açığa satış yapan yatırımcıların şirket hakkındaki "negatif propagandasından" şikayet etmiş, Tesla'yı tekrar tamamıyla özel hale getirmenin, borsadaki değer dalgalanmalarının ve çeyrek yıl hedeflerini tutturma kaygısının yaratacağı baskıyı ortadan kaldıracağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.