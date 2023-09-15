SON DAKİKA EMEKLİ EK ZAMMI! 2024 En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Şimşek'ten emekli zammı açıklaması!

SON DAKİKA EMEKLİ EK ZAMMI! 2024 En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Şimşek'ten emekli zammı açıklaması!

Emekli maaşına ilişkin yapılan son dakika açıklamaları kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında emekli zammına ilişkin"En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşına ek zam gelecek mi?" İşte 2023 emekli ek zammında yapılan son açıklamalar...

AK Parti'nin TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, planlanan emekli zammı için "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığını doğrularken bir açıklama da AK Parti'den geldi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YOLDA!

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor." ifadelerini kullandı.