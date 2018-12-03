Emeklilere yeni zam müjdesi! Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı. Yeni yılda emekli maaşlarına yeni zamlar gelecek. Peki bu zamlar ne kadar olacak? Kimler ne kadar zam alacak? Maaşı bin liranın altında emeklinin maaşına seyyanen 400 lira zam yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ağustos’ta açıkladığı eylem planında, bin liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirtti. Eylem planındaki bu düzenleme, torba yasa teklifine girdi. Buna göre, malullûk ve yaşlılık aylığı kapsamında yapılan ödemeler toplamı dosya bazında bin liradan az olamayacak. Dul ve yetimlere yapılan ödemeler toplamı ise, bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Özellikle 2008 yılından sonra emekli olanlardan bazıları 600 lira ile 900 lira arasında aylık alıyor. Bu kapsamda yer alan kişi sayısı 150 bine yaklaşıyor.
MEHMETÇİK AİLESİNE GSS GÜVENCESİ
Vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı olmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, sağlık güvencesine kavuşturulacak. Vatani görev boyunca ailesine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden ücretsiz sağlık hizmeti sağlanacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BANKA VE SİGORTALARDA 5 PUANLIK İŞVEREN PRİMİ TEŞVİKİNE SON
506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20. Maddesi kapsamında yer alan banka ve sigorta şirketleri ile bazı birliklere ait sandıklara tabi personel, 5 puanlık işveren teşviki primi kapsamından çıkartılacak. Bu kapsamda 17 sandık bulunuyor. Söz konusu personeli çalıştıran banka, sigorta ve birlikler, yasa çıktıktan sonra izleyen dönemden başlayarak çalışanların brüt ücretleri üzerinden yüzde 15.5 yerine yüzde 20.5 oranında işveren primi ödeyecekler. İşçi adına ödenmekte olanla birlikte toplam prim tutarı yüzde 29.5’ten yüzde 34.5’e çıkacak.
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