SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI | 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 3 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı hesaplama

SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI | 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 3 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı hesaplama

Emekli maaş zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gözü TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon oranı yüzde 25,11 olarak gerçekleşti. Peki, "2024 Ocak emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye ek zam yapılacak mı?" İşte en düşük emekli maaşı düzenlemesinde son gelişmeler...

New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır" ifadelerini kullandı.

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3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Emeklilerin, sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.