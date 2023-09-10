Emeklinin gözü maaş zammı ve üçüncü ikramiyede! Tarih verildi...
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaş zammı ve bir süredir gündemde olan emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde. OVP'nin açıklanmasıyla yeni emekli ve memur zammı hesaplamaları netlik kazanmaya başlarken konuyla ilgili açıklamalar da peş peşe geliyor. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayında yapılan zammın ardından emekli maaşı için ek zam gündeme gelmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni bir düzenlemenin gelebileceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ek zammı ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapıldı.
Emekli ek zam son dakika... Milyonlarca emekli, ek maaş zammı ve bir süredir konuşulan 3. ikramiye ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ekonomi yönetiminde yeni gelişmeler yaşanırken son olarak OVP açıklandı. OVP'nin açıklanması ile ekonomide yol haritası netlik kazandı. Bu gelişme ile beraber Ocak 2024 emekli maaş zammı hesaplamaları da netlik kazandı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşil ışık yaktığı emekli maaş zammı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da önemli bir açıklama yaptı. Peki, emekliye ek zam gelecek mi, ek maaş zammı ne zaman yapılacak? Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte son durum...
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI TARİH VERDİ!
Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşı ek zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerinin altını çizdi. Yılmaz, emekli ara zammı çalışmalarını yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini açıkladı.
EMEKLİYE 3. İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
Bilindiği üzere, emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi veriliyor. Kulislerde konuşulanlara göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.
Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.
Ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yetkililer tarafından açıklama yapıldığında veya karar alındığında haberimizde paylaşacağız.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA BUNLARI SÖYLEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak emekli zammı ile ilgili olarak şunları söylemişti;
"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."
BİNALİ YILDIRIM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.
Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."
Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.