SON DAKİKA: Emekliye ek zam ve emekli maaşı belli oluyor! Gözler Kabine Toplantısı'nda! Refah payı verilecek mi, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

SON DAKİKA: Emekliye ek zam ve emekli maaşı belli oluyor! Gözler Kabine Toplantısı'nda! Refah payı verilecek mi, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

Emekliye ek zam ve emekli maaşı belli oluyor... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, basına kapalı bir şekilde saat 14.35'te başladı. Şimdi, milyonlarca emeklinin gözü Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamada. Bugün emekliye ek zam ve emekli maaşlarının kesinleşmesi bekleniyor. Kök aylıklara gelen zam ve refah payı gibi eklemelerle beraber emekli maaşları yeniden şekillenecek. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın belirttiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak yıllık bazda dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplama yapmak mümkün bulunuyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonu dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62’ye tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.05 puanlık ilave yapmak gerekecek.

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

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Hükümet yuvarlak hesap yaparak temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak farkı 5 puan olarak kabul ederse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zam yüzde 42’ye tamamlanır. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.43 puan ilave edilmesi gerekecek.

Ocak temmuz farkını dengelemek için yüzde 42 dolayında zam gerekmekle birlikte, bu oranın altında veya üstünde zam oranı belirlenmesi ihtimal dahilinde.