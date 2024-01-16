Emekliye ek zam ve emekli maaşları belli oluyor! Gözler Kabine Toplantısına çevrildi!
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 14.35'te başlayan toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Bugünkü toplantıda en çok merak edilen konu ise emekliye ek zam ve emekli maaşlarına yönelik açıklama olacak. Yapılacak açıklama ile beraber emekliye ek zam oranı ve emekli maaşları netleşecek; yüzde 37,57'lik emekli kök maaş zammında iyileştirme yapılması bekleniyor. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...
Emekliye ek zam ve emekli maaşı belli oluyor... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, basına kapalı bir şekilde saat 14.35'te başladı. Şimdi, milyonlarca emeklinin gözü Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamada. Bugün emekliye ek zam ve emekli maaşlarının kesinleşmesi bekleniyor. Kök aylıklara gelen zam ve refah payı gibi eklemelerle beraber emekli maaşları yeniden şekillenecek. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...
EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın belirttiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak yıllık bazda dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplama yapmak mümkün bulunuyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonu dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62’ye tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.05 puanlık ilave yapmak gerekecek.
Hükümet yuvarlak hesap yaparak temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak farkı 5 puan olarak kabul ederse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zam yüzde 42’ye tamamlanır. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.43 puan ilave edilmesi gerekecek.
Ocak temmuz farkını dengelemek için yüzde 42 dolayında zam gerekmekle birlikte, bu oranın altında veya üstünde zam oranı belirlenmesi ihtimal dahilinde.
EMEKLİYE ZAMDA GÖZLER KABİNE'DE!
Cevdet Yılmaz, 7.500 TL’lik en düşük emekli aylığının artırılması ve emeklilerin maaş zamları arasında dengelemenin yapılabilmesi için kanun çıkartılması gerektiğini hatırlattı. Konunun öncelikle kabinede tartışılacağını, ardından da kanun çıkartılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla son kararın verilmesi bekleniyor. Bu nedenle gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda.
TBMM, bütçe görüşmelerinin ardından ara verdiği çalışmalarına yarından itibaren tekrar başlayacak. İlave zam kararı alınması durumunda kanun teklifinin bu hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.
EK ZAM SONRASI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayında 7 bin 500 TL aylık alanlardan bir kısmının kök aylığı yüzde 37.57 zam sonrası 7 bin 500 TL’nin üzerine çıkacak. Örneğin; kök aylığı 6 bin TL olanlar bu ay 8.254 TL alacaklar.
Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Örneğin; yüzde 42 zam kararı alınırsa, aralık ayında 6 bin TL olan kök aylık, bu kez yüzde 42 oranında artırılacak. Bu durumda 8 bin 520 TL’ye yükselecek.
En düşük emekli aylığı da örneğin 10 bin TL’ye çıkartılırsa yüzde 42 artırım sonrasında 10 bin TL’nin altında kalan aylıklar 10 bin TL’ye tamamlanacak.
EYT'LİLER EMEKLİYE EK ZAMDAN YARARLANABİLECEK Mİ?
Ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak ilave zamdan geçen yıl emekli olanların tamamı yararlanacak. EYT’liler dahil olmak üzere emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan bu yana vermiş veya önümüzdeki dönemde verecek olanların tamamı da olası ek zamdan aynen yararlanacak.