Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.026,85 %-0,21
        DOLAR 30,1052 %0,07
        EURO 32,7738 %-0,62
        ALTIN 1.975,58 %-0,61
        FAİZ 41,71 %1,29
        GÜMÜŞ GRAM 22,37 %-0,45
        BITCOIN 42.167,00 %-1,22
        GBP/TRY 38,1033 %-0,59
        EUR/USD 1,0876 %-0,70
        BRENT 78,70 %0,70
        ÇEYREK ALTIN 3.230,07 %-0,61
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SON DAKİKA: Emekliye ek zam ve emekli maaşı belli oluyor! Gözler Kabine Toplantısı'nda! Refah payı verilecek mi, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekliye ek zam ve emekli maaşları belli oluyor! Gözler Kabine Toplantısına çevrildi!

        Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 14.35'te başlayan toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Bugünkü toplantıda en çok merak edilen konu ise emekliye ek zam ve emekli maaşlarına yönelik açıklama olacak. Yapılacak açıklama ile beraber emekliye ek zam oranı ve emekli maaşları netleşecek; yüzde 37,57'lik emekli kök maaş zammında iyileştirme yapılması bekleniyor. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 17:17 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekliye ek zam ve emekli maaşı belli oluyor... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, basına kapalı bir şekilde saat 14.35'te başladı. Şimdi, milyonlarca emeklinin gözü Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamada. Bugün emekliye ek zam ve emekli maaşlarının kesinleşmesi bekleniyor. Kök aylıklara gelen zam ve refah payı gibi eklemelerle beraber emekli maaşları yeniden şekillenecek. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        2

        EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın belirttiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak yıllık bazda dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplama yapmak mümkün bulunuyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonu dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62’ye tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.05 puanlık ilave yapmak gerekecek.

        3

        Hükümet yuvarlak hesap yaparak temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak farkı 5 puan olarak kabul ederse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zam yüzde 42’ye tamamlanır. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.43 puan ilave edilmesi gerekecek.

        Ocak temmuz farkını dengelemek için yüzde 42 dolayında zam gerekmekle birlikte, bu oranın altında veya üstünde zam oranı belirlenmesi ihtimal dahilinde.

        4

        EMEKLİYE ZAMDA GÖZLER KABİNE'DE!

        Cevdet Yılmaz, 7.500 TL’lik en düşük emekli aylığının artırılması ve emeklilerin maaş zamları arasında dengelemenin yapılabilmesi için kanun çıkartılması gerektiğini hatırlattı. Konunun öncelikle kabinede tartışılacağını, ardından da kanun çıkartılacağını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla son kararın verilmesi bekleniyor. Bu nedenle gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda.

        TBMM, bütçe görüşmelerinin ardından ara verdiği çalışmalarına yarından itibaren tekrar başlayacak. İlave zam kararı alınması durumunda kanun teklifinin bu hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.

        5

        EK ZAM SONRASI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Aralık ayında 7 bin 500 TL aylık alanlardan bir kısmının kök aylığı yüzde 37.57 zam sonrası 7 bin 500 TL’nin üzerine çıkacak. Örneğin; kök aylığı 6 bin TL olanlar bu ay 8.254 TL alacaklar.

        Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Örneğin; yüzde 42 zam kararı alınırsa, aralık ayında 6 bin TL olan kök aylık, bu kez yüzde 42 oranında artırılacak. Bu durumda 8 bin 520 TL’ye yükselecek.

        En düşük emekli aylığı da örneğin 10 bin TL’ye çıkartılırsa yüzde 42 artırım sonrasında 10 bin TL’nin altında kalan aylıklar 10 bin TL’ye tamamlanacak.

        6

        EYT'LİLER EMEKLİYE EK ZAMDAN YARARLANABİLECEK Mİ?

        Ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak ilave zamdan geçen yıl emekli olanların tamamı yararlanacak. EYT’liler dahil olmak üzere emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan bu yana vermiş veya önümüzdeki dönemde verecek olanların tamamı da olası ek zamdan aynen yararlanacak.

        7

        Emeklilik dilekçesinin ilave zam kararından önce veya sonra verilmesinin önemi yok. Bu yıl içinde emekli olan tüm SSK ve BAĞ-KUR’lular ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak zamlardan yararlanabilecek.

        8
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam