Emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSON DAKİKA! Emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı! - Haberler
ABONE OL

Emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı!

FETÖ soruşturması kapsamında 2016'da ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö., İstanbul Ümraniye'deki hücre evinde sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin, gözaltına alındığı hücre evinde yapılan aramalarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e el yazısıyla yazdığı şiir de bulundu

SON DAKİKA! Emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı! - Haberler
Emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı!
0:00 / 0:00
AA

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken İstanbul'da "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö., "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

2016 YILINDA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ soruşturması kapsamında 2016'da ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö.'nün Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde saklandığı belirlendi.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA İFADE VARDI

Madenler Mahallesi'ndeki adrese 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Naci Ö. gözaltına alındı. Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheli hakkında çok sayıda ifadenin de bulunduğu öğrenildi.

FETÖ ELEBAŞINA YAZDIĞI ŞİİR BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda, 1 sahte kimlik, 2 sahte sürücü belgesi, 7 örgütsel kitap, 3 tablet ve dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 5 flash bellek ve hafıza kartı, 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan Poundu bulundu. Aramalarda, ayrıca şüphelinin "cancazım" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e kendi el yazısı ile yazdığı ve içerisinde "altın nesil"den de bahsettiği şiir de ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Can Dündar'ın cezası belli oldu! Can Dündar'ın cezası açıklandı
GÜNDEMCan Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası!
Antalya Barosu eski başkanının eşi ölü bulundu
GÜNDEMAntalya Barosu eski başkanının eşi ölü bulundu
Türkiye'ye "Maradona tablosu" içerisinde uyuşturucu sokmaya çalıştılar
GÜNDEMAdresi belli! Maradona tablosu içinde...
SON DAKİKA! Ordu'da Irak uyruklu 10 DEAŞ'lı yakalandı! - Haberler
GÜNDEMOrdu'da Irak uyruklu 10 DEAŞ'lı yakalandı!
Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl başlar? İşte gün gün koronavirüs
GÜNDEMCorona virüs belirtileri nelerdir?
Son dakika! Orhan Kural koronavirüse yenik düştü
GÜNDEMOrhan Kural koronavirüse yenik düştü
TIR'ın kabinine saplandı: 2 ölü
GÜNDEMTIR'ın kabinine saplandı: 2 ölü
Orhan Kural kimdir? Orhan Kural ölüm sebebi nedir? Orhan Kural hayatı hakkında
GÜNDEMOrhan Kural kimdir?
Marketler açıldı mı? Marketler (Bakkallar) kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi A101, ŞOK, BİM, Migros ç
GÜNDEMMarketler (Bakkallar) açıldı mı?
65 yaş üstü hangi saatler arası sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi günler, kaçta başlıyor,
GÜNDEM65 yaş üstü hangi saatler arası sokağa çıkacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X