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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de park halinde emniyet şeridindeki araçta cansız beden bulundu! - Güncel haberler

        Ataşehir'de park halindeki araçta cansız beden bulundu

        İstanbul'da TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki bir araçta erkek cansız beden bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:33 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:05
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        Emniyet şeridindeki araçta cansız beden bulundu!
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        Ataşehir TEM Bağlantı Yolu'nda, emniyet şeridinde park halinde bulunan hafif ticari araçta erkek cesedi bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 05.00 sıralarında Küçükbakkalköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde park halinde bulunan hafif ticari araç çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü koltuğunda hareketsiz duran kişiyi görünce kilitli olan araca arka camını kırarak girdi.

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        Yapılan incelemenin ardından araçtakinin hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi öğrenilemeyen kişinin cansız bedeni ambulans ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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