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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Emniyet ve jandarmadan 81 ilde kumar operasyonu!
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İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde 'Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri' uygulaması gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde, "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulamasının gerçekleştirildiğini açıkladı

Son dakika: Emniyet ve jandarmadan 81 ilde kumar operasyonu!
Emniyet ve jandarmadan 81 ilde kumar operasyonu!
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki uygulama, 8 bin 763 ekip, 30 bin 361 personelin katılımıyla yapıldı" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 21 bin 31 işyeri ve 436 dernek kontrol edildi, 533 aranan şahıs yakalandı, 47 şahıs gözaltına alındı. 146 şahıs hakkında adli, 405 şahıs hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 123 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Uygulamada, 15 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 251 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulama sonucunda, 7 adet oyun ve kumar makinesi, 7 adet tombala makinesi ile kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 8 adet horoz ve kumar oynanması için kullanılan çok sayıda materyale el konuldu."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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