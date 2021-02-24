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Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! DEAŞ sorumlusu yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİTin ortak operasyonuyla Kenyada terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.

Son dakika: Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! DEAŞ sorumlusu yakalandı
Kritik operasyon! DEAŞ sorumlusu yakalandı
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AA

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalarda, Musul'da DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen 1 şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince takibe alındı.

Yapılan çalışmalarda, S.O'nun örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve geçmişte Irak ordusunda subay olduğu bilgilerine ulaşıldı.

Ayrıca S.O'nun sözde "ganimet" olarak Irak'tan kaçırarak getirdiği 7 yaşında Ezidi bir kız çocuğunun da yanında olduğunun anlaşılması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak operasyon kararı alındı.

Küçük çocuğun zarar görmemesi için hassas planlanan, TEM ekiplerinin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonda, S.O. ve birlikte hareket ettiği bilgilerine ulaşılan N.H.R. yakalandı. Kız çocuğu da kurtarılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

EŞ-ŞEBAB ÜYESİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen kişi yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalarda, Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi Almanya-İtalya çifte vatandaşı bir şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, A.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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