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Son dakika: Emniyetten Kurban Bayramı öncesi ailelere 'kayıp çocuk' uyarısı

Son dakika haberi.... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı kayıp çocuklar için aileleri uyardı. Resmi kayıtlara göre Türkiye genelinde en çok uzun bayram tatillerinde çocuklar kayboluyor. EGM Asayiş Daire Başkanlığı, çocukların kaybolmaması için anne-babalara uyarılarda bulunurken, yapmaları gerekenleri ise sıraladı

20.08.2018 - 06:39 | Güncelleme:

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan "kayıp çocuklar"la ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde çalışma yürütülüyor. En çok kayıp çocuk olaylarının bayram tatillerinde yaşandığına dikkat çeken EGM yetkilileri, anne-babalara “Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın. Bayram harçlığı verme bahanesiyle yanına yaklaşan yabancılardan uzak durmasını öğretin” uyarısında bulundu.

Kayıp çocukların bulunmasındaki en başarılı çalışma, EGM’nin 2014 yılında devreye soktuğu ‘Kayıp Alarmı Projesi’ oldu. Daha önceki uygulamada emniyet birimleri kayıp için başvuruya gelen ailelere 24 saat geçmesi gerektiğini belirtip kayıt oluştururken, projeyle bu uygulamadan vazgeçilerek anında kayıtlar tutulmaya başlandı.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, kaybolan kişi ile ilgili 24 saat bekleme gereksinimi duymadan güncel fotoğrafı, eşkâli, adresi, kaybolduğu nokta polis tarafından ‘Kayıp Alarmı Projesi’ne giriliyor. Kaybolan çocuk veya kişinin bilgileri kaybolduğu bölgedeki tüm GSM abonelerine mesaj olarak gönderiliyor. Kaybolan çocukların bulunması için en kritik süre ise ilk 24 saat. Yapılan çalışmalarda genelde çocuklar kaybolduktan sonraki 24 saat içinde bulunurken bu süreden sonra ise çocuğa ulaşılması zora giriyor.

SOSYAL MEDYADA İSİM VE FOTOĞRAF PAYLAŞMAYIN

Resmi kayıtlara göre Türkiye genelinde en çok uzun bayram tatillerinde çocuklar kayboluyor. EGM Asayiş Daire Başkanlığı, çocukların kaybolmaması için anne-babalara uyarılarda bulunurken, yapmaları gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Çocuklarınıza, tanımadığı kişilerden uzak durmasını söyleyin. Bu kişiler tarafından vücuduna dokunulduğunda nasıl bir tepki vermesi gerektiğini öğretin. Tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin vermeyin, uzak durmasını söyleyin. İnternet ortamında, sosyal medya hesaplarında görüştüğü kişilere dikkat edin, çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın.”

ÇIĞLIK ATMAYI ÖĞRETİN

Telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını (155-156-112) ezberletin. Tanımadığı kişilerin araçlarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını, kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin. Kendini tehlikede hissettiği anda ‘Onu tanımıyorum’ diye bağırmasını, çığlık atmasını öğretin. Bayramda harçlık verme bahanesiyle yanına yaklaşan yabancılardan uzak durmasını, hediye alacağını söyleyerek bir yere davet edenlerle gitmemesini tembih edin. Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin.”

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