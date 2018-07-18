Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, önemli açıklamalar yaptı.

TRT Spor'a konuşan deneyimli futbolcunun açıklamalarından bazı satır başları:

"Trabzonspor'un özüne dönmesi gerekiyor. Bu benim haddime değil ama Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ses getirdi. Baktığınızda Trabzon'dan çıkan çok sayıda oyuncu var. Ben de anne tarafından Trabzonluyum."

"Galatasaray kendi sahasında hiç puan kaybetmedi. Bunun nedeni taraftarıydı. Bizim de taraftar sayımız fazla olsaydı, 80'li puanların altında kalmaz ve şampiyon olabilirdik."

"Abdullah Avcı, Türkiye'de maça hazırlama konusunda benim çalıştığım hocalar arasında 1 numara."

"Sezon sonunda büyük ihtimalle futbolu bırakacağım"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ