Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, oğlunu istismar etmekle suçlanırken, iddialara yanıt verdi. Habertürk'ten Ceylan Sever'e konuşan Ender Saraç, "O görüntüler kesinlikle montaj, annesi çocuğu iftira atmak için kullanıyor. Oğlum Çocuk İzlem Merkezi'nde bugün verdiği ifadesinde iddialarını geri çekti. Yalan olduğu ortaya çıktı" dedi

Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, 8. sınıfa giden oğlunu istismar etmekle suçlandı. Sosyal medyada infial etkisi yaratan iddia üzerine Ender Saraç yaptığı açıklamada iftiraya uğradığını söyleyerek boşanma sürecinde olduğu eşini "oğlunu alet etmek"le suçladı. Paylaşılan görüntülerin montaj olduğunu savundu.

Ünlü doktor ve yazar Ender Saraç ile 2013 yılında nikah masasına oturduğu eşi Benan Saraç geçtiğimiz haftalarda boşanma davası açtı. Bu süreçte eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Ender Saraç, Benan Saraç’a uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Boşanma davası süren çiftin adı akılalmaz bir iddia ile yeniden gündeme geldi.

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Sosyal medyada Ender Saraç’ın, 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürüldü. İstismar anında çekildiği ileri sürülen videolar paylaşıldı. Söz konusu istismar iddiasının da çocuğun okuldaki rehber öğretmeniyle yaptığı görüşmenin ardından ortaya çıktığı ileri sürüldü.

OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN RAPOR TUTTU

İddiaya göre; Saraç’ın oğlu M.S., 5 Aralık 2023’te okuldaki rehber öğretmenine istismar edildiğini anlattı. Okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı:

"Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır... Anne avukat ile konuşmuş, ancak istediği aksiyon alınmamıştır. Anne başka avukat ile görüşmüş avukatı telefon ile görüşmeye katıldığı ve okuldan ilçe, milli eğitime bildirmemizi talep etti. Alınan kararlar: Bu tutanakla birlikte okul müdürüne bilgi verilip gerekli aksiyon alınacak, anneye süreç ile ilgili bilgi verilecektir."

SARAÇ: ANNESİ ÇOCUĞU İFTİRA ATMASI İÇİN KULLANIYOR

İddiaların ortaya çıkması, raporun sosyal medyada paylaşılması üzerine Habertürk TV muhabiri Ceylan Sever’in sorularına telefonda yanıt veren Dr. Ender Saraç, “O görüntüler kesinlikle montaj, annesi çocuğu iftira atmak için kullanıyor. Oğlum Çocuk İzlem Merkezi’nde bugün verdiği ifadesinde iddialarını geri çekti. Yalan olduğu ortaya çıktı” dedi.

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AVUKAT: ANNE BOŞANMA DAVASINA ÇOCUĞU ALET EDİYOR

Öte yandan avukatı Altın Mimir yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Öncelikle ve önemle müvekkile karşı yapılan bu iftiraya karşı açıklamayı yapmak zorunda kalmış olmanın derin üzüntüsünü paylaşmak isteriz. Zira henüz ergenlik çağına adım atmaya hazırlanan bir evladın, bir anne tarafından haksız menfaat elde etmek amacıyla boşanma davasına malzeme edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Sırf müvekkil Dr. Ender Saraç’tan yüklü bir bedel almak amacıyla bir evlada ömür boyu sürecek travmayı yaşatmaya kimsenin alet olmaması hukuki ve vicdani bir zorunluluktur.

Önemle belirtmek isteriz ki, müvekkille Eşi Benan Saraç’ın evlilikleri uzun süreden beri sürdürülemez bir hal almış olup taraflar üç yılı aşkın bir süredir ayrı yaşamaktadırlar. Müvekkil tamamen kağıt üzerinde kalan evliliğini sonlandırmak amacıyla harekete geçtiği andan itibaren çeşitli montaj video kayıtlarıyla tehdit edilmiş olunup bu tehditlere mahal vermemesi ve boşanma davasını açmasının akabinde; mahkemenin, davanın içeriğiyle ilgili gizlilik kararı ve yayın yasağı vermesi üzerine bu çirkin, gerçek dışı, kan donduracak plan hazırlanıp sosyal medya üzerinden algı operasyonuna geçilmiştir.

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Bu noktada belirtmek isteriz ki Benan Saraç aleyhine verilmiş olan koruma tedbir kararı sebebiyle konuşamayan Benan hanım çocuğunu kurban etmekten çekinmemiştir. Kamuoyunun takdir edeceği üzere gerçekten böyle bir olay olsaydı hiçbir anne yıllarca bu videoyu uhdesinde tutarak şantaj amaçlı kullanmazdı. Şüphesiz ki değil anne herhangi bir kimse böyle bir şeyden şüphe dahi etse yapacağı ilk iş yargıya başvurmak olurdu. Aleyhine açılan boşanma davasından sonra yargıya başvurmak yerine; el kadar çocuğa baskı yaparak aylardır görmediği babası aleyhine beyanda bulunmaya zorlamak ve tamamen gizli olması gereken bir evrakı çocuğun ismini de blurlamadan bir kısım merdiven altı hesaplardan yayınlatmanın amacının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki müvekkile atfedilen çirkin iftiranın sözde kanıtı olarak sunulan videoda görülen Boncuk isimli kedinin tam altı yıl önce bu hayattan ayrılmış olması dahi başlı başına durumun vahametini göstermesi açısından bir hayli önem arz etmektedir.

Çocukların boşanma gibi son derece zor ve travmatik süreçlere dahil edilmemesi sadece anne ve babalara değil, tüm topluma yüklenilen son derece önemli bir görev ve sorumluluktur. Bireysel hırslarına yenik düşen ebeveynlerin karşısında toplumun çocuğu koruma altına alması gerektiğine hatırlatarak sosyal medyada yapılan bu karalama kampanyasına hiç kimsenin alet edilmemesini diliyoruz. Zira burada korunması gereken en büyük değer iradesi sakatlanan bir evlattır.

Herkesin bu önemli hususa hassasiyet göstererek yayın yasağını ihlal eden paylaşım ve içeriklere itibar edilmemesini önemle rica eder, bu konuda göstereceğiniz hassasiyet ve duyarlı yaklaşımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.”