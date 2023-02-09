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Kahramanmaraş'ta depremzedeler, geceyi ateş başında ve çadırda geçirdi

Felaket bölgesinden kahreden görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bazı depremzedeler, geceyi çadırlarda geçirdi, bazıları da arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz yanında ateş yakıp, yakınlarının sağ kurtarılmasını bekledi

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DHA
  • Kahramanmaraş'ta enkaz başında umutlu bekleyiş! -Güncel haberler

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından 12 Şubat Stadyumu'nda çadır kent kuruldu. Bazı depremzedeler, geceyi çadırlarda geçirdi, bazıları da arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz yanında ateş yakıp, yakınlarının sağ kurtarılmasını bekledi
  • Kahramanmaraş'ta enkaz başında umutlu bekleyiş! -Güncel haberler

    Kentte 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı gün saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu.
  • Kahramanmaraş'ta enkaz başında umutlu bekleyiş! -Güncel haberler

    DHA'da yer alan habere göre 10 ili etkileyen depremlerde, Kahramanmaraş kent merkezi ile ilçelerinde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı.
  • Kahramanmaraş'ta enkaz başında umutlu bekleyiş! -Güncel haberler

    Deprem sonrası 4'üncü güne girilirken, arama-kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor. Depremzedeler, enkaz başında ateş yakarak, umutlu bekleyişlerine devam ediyor.
  • Kahramanmaraş'ta enkaz başında umutlu bekleyiş! -Güncel haberler

    Arama-kurtarma ekiplerine de destek olan depremzedeler, soğuk havaya rağmen enkaz başından ayrılmıyor.
  • Kahramanmaraş'ta enkaz başında umutlu bekleyiş! -Güncel haberler

    Depremzedeler için AFAD bünyesinde, 12 Şubat Stadyumu'nda da çadır kent oluşturuldu. Yüzlerce çadırın kurulduğu stada, depremzede aileler yerleştirildi. Depremzedelere gönüllüler de yardım elini uzatarak destek oluyor.
  • Kahramanmaraş'ta enkaz başında umutlu bekleyiş! -Güncel haberler

    Öte yandan aydınlatma sisteminde dün arıza oluşan çadır kent, karanlığa gömüldü.
  • Kahramanmaraş'ta enkaz başında umutlu bekleyiş! -Güncel haberler

    Depremzedeler, ateş yakarak geceyi geçirdi. Gıda ve barınma konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan bazı depremzedeler de bölgeye daha fazla yardım yapılması için çağrıda bulundu.
  • Kahramanmaraş'ta enkaz başında umutlu bekleyiş! -Güncel haberler
  • Kahramanmaraş'ta enkaz başında umutlu bekleyiş! -Güncel haberler

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