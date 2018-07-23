Erbil'de valilik binasına silahlı saldırı!

Irak'ın Erbil kentinde silahlı kişilerin valilik binasına baskın düzenlediği, çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir polisin yaralandığı belirtildi.

Saldırganların iki kişi olduğu açıklanırken, saldırının nedeni halen belirsizliğini kuruyor. 2 saldırganın valilik binasında üçüncü kata çıktıkları belirtilirken, polis binayı kuşatma altına aldı.

Saldırganların binadaki personeli rehin aldığı bildirildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre, saldırgan binaya hafif silahlara giriş yaptıktan sonra bir polisi yaraladı. Yaralı polis memuru tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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