Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu. Son dakika gelen bilgiye göre, iki lider yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli 21 Aralık'ta bir araya gelmişlerdi. Görüşme, 55 dakika sürmüştü. İki lider, yerel seçimde ittifak ve işbirliğini görüşmüştü.

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