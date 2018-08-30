Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yaşanan kur krizinin siyasi olduğunu belirtirken, “Bu süreçte çok büyük badire atlattık, iki aya kalmaz toparlarız” dedi. Erdoğan, başta Almanya Başbakanı Angela Merkel’in desteği olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinin tavrını çok önemsediğini de dile getirdi.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz kurunda son bir ay içerisinde yaşanan dalgalanmayı zaman zaman bir araya geldiği parti kurmaylarıyla değerlendirdi. Bayramdan önce başlayan kur kaynaklı kriz ve ABD yönetiminin açıklamalarının siyasi olduğunu belirten Erdoğan, bu süreçte yaşananlarla ilgili olarak genel değerlendirmeler yaptı.

KARARLARLA BERTARAF EDİLDİ

Erdoğan, özellikle bayramdan önceki iki hafta boyunca ciddi badireler atlatıldığını, ancak alınan kararlarla bunun bertaraf edildiğini söyledi. Zaman zaman dalgalanma olsa bile sonuçta Türkiye’nin bundan çıkacağını ifade eden Erdoğan, “Bu süreçte çok büyük badireler atlattık. Ama bir dizi kararlar aldık ve görüşmeler yaptık. İki aya kalmaz toparlarız. Bu süreçte başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinden gelen destek çok önemliydi” dedi. Erdoğan, Türkiye’de yaşanacak sorunların, tüm Avrupa’yı etkilemesinin de önüne geçildiğini ifade etti.

ÖZEL TEMSİLCİ GÖNDERDİLER

Erdoğan, “Merkel beni direkt arayarak, açık desteğini gösterdi. ‘İsterseniz bakanımı göndereyim size’ dedi. Avrupa ülkeleri başbakanlarının yaptığı açıklamaların yanı sıra, bana özel temsilcisine gönderenler de oldu. Onların bu yaklaşımı çok önemliydi ve bu ilişkinin sürdürülmesi için gereğini yapacağız” dedi. Erdoğan’ın, bu süreçte Katar ve Kuveyt’le yapılan temaslar sonucunda ekonomiye destek sağlandığını, ancak bu ülkelere dolaylı baskı yapıldığını da söyledi.

RUSYA VE İRAN DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı, kurmaylarıyla değerlendirmelerinde, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ilk günden verdiği siyasi desteğin, İran yönetiminin yaklaşımının da ABD’nin tutumuna karşı Türkiye’nin yanında yer alan açıklamalarının çok değerli olduğunu vurguladı. Erdoğan özellikle tüm bölge ülkelerinin de ne yapılmak istendiğini görmesinin önemli olduğunu ifade etti.

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