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        Haberler Dünya Son dakika: "Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri: Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

        NATO Genel Sekreteri Rutte, "Kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:50
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        "Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliklerine yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

        Rutte, göreve geldikten sonra Ankara'ya yapacağı ilk ziyareti değerlendirdi.

        NATO Genel Sekreteri Rutte, "Terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

        Rutte, "Giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayisine sahiptir ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

        NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirilmişti.

        Rutte'nin ayrıca, Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile her yabancı siyasetçinin Ankara'ya geldiğinde ziyaret ettiği Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtilmişti.

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